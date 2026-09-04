Epson Gelar Customer Day 2026 di 50 Lokasi, Perkuat Layanan Purnajual

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia memperkuat komitmennya terhadap layanan pelanggan melalui Epson Customer Day 2026 yang digelar serentak pada 3-4 September 2026.

Kegiatan yang bertepatan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional tersebut berlangsung di 50 lokasi Authorized Service Partner (ASP) Epson di berbagai kota di Indonesia.

Customer Day menjadi kesempatan bagi Epson untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan sekaligus menghimpun masukan terkait pengalaman menggunakan produk maupun layanan perusahaan.

Head of Function Sales PT Epson Indonesia Muchammad Husni Nurdin mengatakan, masukan pelanggan menjadi salah satu dasar bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan.

“Customer Day bukan hanya sebuah perayaan Hari Pelanggan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, kebutuhan, dan masukan dari pelanggan,” ujar Husni.

Dalam kegiatan tersebut, pelanggan yang datang ke ASP untuk melakukan perbaikan atau mengambil unit yang telah selesai diperbaiki juga mendapatkan apresiasi.

Pelanggan berstatus warranty yang melakukan perbaikan atau pengambilan unit memperoleh voucher uang elektronik dan merchandise. Sementara pelanggan non-warranty mendapatkan voucher uang elektronik. Program tersebut berlaku selama persediaan tersedia atau selama periode program berlangsung.

Selain layanan perbaikan, sejumlah ASP juga menghadirkan aktivitas engagement seperti customer testimony dan pemberian merchandise.