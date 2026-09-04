Tak Ada Angin, Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Pandanaran Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pemotor tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Pandanaran, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/9).

Pohon di depan Rumah Sakit (RS) Hermina tersebut tumbang sekitar pukul 12.00 WIB.

Yusuf, seorang saksi mata mengatakan kaget pohon tumbang di siang bolong. Saat kejadian, tak ada angin ataupun hujan.

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“Kaget, tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba bruk pohonnya tumbang,” ujar Yusuf di lokasi kejadian, Jumat (4/9).

Melihat peristiwa tersebut, dia langsung berlari dan melihat ada dua sepeda motor yakni Honda BeAt dengan nomor polisi H 2401 yang ditumpangi dua orang dan kendaraan roda Vario H 3506 NX yang dikendarai seorang ojek online (ojol).

“Saya lihat yang berboncengan langsung tergeletak tidak bergerak kena dahan yang patah besar, kalau ojeknya masih gerak-gerak kena ranting,” ujarnya.

Korban yang meninggal dunia dan terluka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. “Langsung dibawa ke rumah sakit,” kata Yusuf.

Sementara itu, seorang sukarelawan Mujiono Prastowo menyebut pohon yang tumbang itu tingginya sekitar 15 meter.