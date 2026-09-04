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Kerangka Mayat Perempuan Ditemukan di Jangli Semarang, Diduga Terkait Gadis Hilang

Jumat, 04 September 2026 – 15:45 WIB
Kerangka Mayat Perempuan Ditemukan di Jangli Semarang, Diduga Terkait Gadis Hilang - JPNN.com Jateng
Kerangka jasad berjenis kelamin perempuan ditemukan di lahan pinggir tol di daerah Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/9). Foto: Dok. Untuk JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kerangka jasad berjenis kelamin perempuan ditemukan di lahan pinggir tol di daerah Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/9).

Informasi yang dihimpun JPNN.com, jasad itu diduga berhubungan dengan kasus Mozza Axillia Gunarsa, gadis asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang setahun lalu.

Kapolsek Tembalang Kompol Kristiyastuti Handayani mengonfirmasi adanya penemuan kerangka tersebut. Kerangka itu ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB.

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“Iya, ada penemuan kerangka hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. Titiknya di Jangli di dekat tol,” ujar Kompol Kristiyastuti, Jumat (4/9).

Kompol Kristiyastuti menyebut jasad perempuan itu diduga sudah terkubur selama satu tahun di pinggir tol dalam Kota Semarang.

“Iya, tinggal tulang-belulang. Itu kurang lebih satu tahun yang lalu memang kalau info dari Polres (Semarang, red) tadi,” ujarnya.

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Lokasi penemuan kerangka telah dipasang garis polisi. Saat ini, aparat dari Polres Semarang dan Polrestabes Semarang.

“Info selanjutnya ke Polrestabes ya. Yang ke sana Inafis Polrestabes Semarang sama Satreskrim Polres Semarang,” ujarnya. (ink/jpnn)

Kerangka jasad perempuan ditemukan di pinggir tol Jangli, Semarang. Polisi menduga korban telah terkubur sekitar setahun dan menyelidiki kaitannya dengan kasus

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   penemuan jasad kerangka mayat kasus orang hilang perempuan semarang

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