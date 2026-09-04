Kerangka Mayat Perempuan Ditemukan di Jangli Semarang, Diduga Terkait Gadis Hilang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kerangka jasad berjenis kelamin perempuan ditemukan di lahan pinggir tol di daerah Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/9).

Informasi yang dihimpun JPNN.com, jasad itu diduga berhubungan dengan kasus Mozza Axillia Gunarsa, gadis asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang setahun lalu.

Kapolsek Tembalang Kompol Kristiyastuti Handayani mengonfirmasi adanya penemuan kerangka tersebut. Kerangka itu ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB.

“Iya, ada penemuan kerangka hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. Titiknya di Jangli di dekat tol,” ujar Kompol Kristiyastuti, Jumat (4/9).

Kompol Kristiyastuti menyebut jasad perempuan itu diduga sudah terkubur selama satu tahun di pinggir tol dalam Kota Semarang.

“Iya, tinggal tulang-belulang. Itu kurang lebih satu tahun yang lalu memang kalau info dari Polres (Semarang, red) tadi,” ujarnya.

Lokasi penemuan kerangka telah dipasang garis polisi. Saat ini, aparat dari Polres Semarang dan Polrestabes Semarang.

“Info selanjutnya ke Polrestabes ya. Yang ke sana Inafis Polrestabes Semarang sama Satreskrim Polres Semarang,” ujarnya. (ink/jpnn)