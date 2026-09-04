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Kronologi Pohon Tumbang yang Menewaskan 2 Pemotor di Jalan Pandanaran Semarang

Jumat, 04 September 2026 – 18:50 WIB
Kronologi Pohon Tumbang yang Menewaskan 2 Pemotor di Jalan Pandanaran Semarang - JPNN.com Jateng
Proses evakuasi korban tertimpa pohon tumbang di Jalan Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Korban jiwa tertimpa pohon tumbang di Jalan Pandanaran, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi dua orang.

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Sugito mengatakan peristiwa tersebut terjadi tepat di depan Rumah Sakit (RS) Hermina pada Jumat (4/9) sekitar pukul 11.50 WIB.

“Dua orang pengendara motor meninggal dunia dan satu luka ringan,” kata Kompol Sugito kepada JPNN.com, Jumat (4/9).

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Kedua korban jiwa, yakni Susiana (46) warga Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur dan Christiawan Purbowo (50) warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan.

Sementara itu, korban luka-luka bernama Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati.

“Menderita luka lecet di bagian pada, dahi, pipi, telinga kiri, dan sakit pada lutut kiri,” ujarnya.

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Saat kejadian, di sekitar lokasi tidak terjadi angin kencang. Pohon tumbang diduga karena keropos termakan usia.

“Tiba-tiba tumbang melintang di tengah jalan,” katanya. (ink/jpnn)

Saat kejadian, di sekitar lokasi tidak terjadi angin kencang. Pohon tumbang diduga karena keropos termakan usia.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah semarang tewas pohon tumbang

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