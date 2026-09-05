Hari Pelanggan Nasional, Ada Promo Oli, Tempat Istirahat untuk Driver Ojol di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pertamina Lubricants menghadirkan program Promo Khusus Hari Pelanggan Ganti Oli Spesial Ojek Online (Gaspol) bagi mitra Gojek di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Program itu memberikan keringanan biaya perawatan kendaraan bagi pengemudi ojek online (ojol) yang menjadikan sepeda motor sebagai sarana utama untuk bekerja.

Promo Gaspol menawarkan diskon hingga 25 persen dan cashback e-voucher MyPertamina hingga Rp 25 ribu untuk pembelian oli Pertamina Enduro sesuai kebutuhan kendaraan roda dua.

Senior Sales Executive Retail Jateng Pertamina Lubricants Ryan Krishna Alandra mengatakan kolaborasi ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi mitra pengemudi yang mengandalkan kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Kami berharap program Gaspol ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para mitra Gojek. Karena kendaraan ini buat aktivitas mereka sehari-hari,” ujar Ryan di Kantor Gojek Semarang, Jumat (4/9).

Menurutnya, kondisi kendaraan yang prima menjadi kebutuhan penting bagi pengemudi ojek online karena kendaraan digunakan untuk menjalankan aktivitas dan mencari penghasilan setiap hari.

Pihaknya berupaya mendorong para pengemudi untuk tidak mengabaikan perawatan kendaraan, khususnya penggantian oli secara berkala.

Ryan mengatakan program Gaspol sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan Pertamina Lubricants dengan pelanggan.