Kebakaran Hebat Menghanguskan Belasan Rumah Dinas Polisi di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran hebat menghanguskan 15 rumah di Asrama Polsek Semarang Utara, RT 002/RW 006 Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/9) sore.

Api yang melahap belasan rumah dinas polisi di kawasan Little Netherlands atau Kota Lama Semarang tersebut terjadi sekitar pukul 14.43 WIB.

“Peristiwa kebakaran itu berdampak kurang lebih 15 rumah dalam satu RT. Ada 12 KK (kepala keluarga, red) yang terdampak kebakaran," ujar Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi.

Kombes Heri memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni yang tinggal di asrama berhasil dievakuasi.

Pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Sementara itu, kerugian kebakaran masih dalam penaksiran.

“Api berhasil dipadamkan jam 16.00 WIB. Penyebab kebakaran mungkin karena kelalaian, tetapi kami belum tahu akibatnya karena apa. Kami masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

Para penghuni aspol yang terdampak akan ditempatkan di lokasi pengungsian. Kebutuhan makan mereka akan dipenuhi melalui dapur umum.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan sebanyak enam armada pemadam kebakaran dan 30 petugas langsung diterjunkan ke lokasi.