Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, KAI Tambah 714 Kursi Semarang-Jakarta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) ke Kota Semarang ditambah, seusai sejumlah penerbangan tujuan Ibu Kota Jawa Tengah dibatalkan akibat dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Manager Humas Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan telah mengoperasikan KA Tambahan tujuan Stasiun Semarang Tawang–Stasiun Jakarta Gambir pada Minggu (6/9).

KA Tambahan tersebut terdiri dari lima kereta kelas eksekutif, empat kereta kelas ekonomi, satu kereta makan, dan satu kereta pembangkit dengan kapasitas 570 tempat duduk. Kereta api ini diberangkatkan dari Stasiun Semarang Tawang pada pukul 20.15 WIB.

“Pengoperasian KA Tambahan merupakan bentuk kesiapan KAI dalam merespons dinamika perjalanan masyarakat, khususnya menuju Jakarta,” kata Luqman.

Pihaknya juga menambah stamformasi pada KA Gumarang untuk keberangkatan hari ini. Penambahan tersebut berupa dua kereta kelas ekonomi, dengan kapasitas masing-masing 72 tempat duduk, sehingga terdapat tambahan 144 tempat duduk.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan bepergian untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KAI,” katanya.

Pihaknya menyebut akan terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam setiap pelaksanaan perjalanan, KAI tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan.

“Kami berharap tambahan kapasitas ini dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan serta mendukung mobilitas masyarakat menuju Jakarta,” tutur Luqman. (ink/jpnn)