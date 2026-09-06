Erupsi Gunung Anak Krakatau Bikin Bandara Semarang Batalkan 32 Penerbangan
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 32 keberangkatan dan kedatangan penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang batal akibat dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.
General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Kolonel CPN Sulistyo Yulianto mengatakan secara aktif berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta AirNav Indonesia untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama.
“Keselamatan penerbangan dan optimalisasi layanan merupakan prioritas utama kami,” kata Kolonel Sulistyo dalam keterangannya, Minggu (6/9).
Kolonel Sulistyo menyebut akan terus memantau situasi dan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait agar operasional penerbangan dapat berjalan aman sesuai kondisi terkini.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi,” kata Kolonel Sulistyo. (ink/jpnn)
Penerbangan Dibatalkan
Keberangkatan:
1. Batik Air ID 7369 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 07.00 WIB, 153 penumpang,
2. Susi Air SI 570 tujuan Bandara Dewadaru, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, keberangkatan pukul 07.30 WIB, 6 penumpang,
3. Garuda Indonesia GA 231 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 07.05 WIB, 159 penumpang,
4. Garuda Indonesia GA 235 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 09.30 WIB, 169 penumpang,
5. Citilink QG 794 tujuan Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, keberangkatan pukul 11.15 WIB, 149 penumpang,
6. Citilink QG 791 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 13.30 WIB, 180 penumpang,
7. Batik Air ID 6351 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 11.40 WIB, 150 penumpang,
8. Batik Air ID 6339 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 12.15 WIB, 163 penumpang,
9. Super Air Jet IU 305 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 14.00 WIB, 180 penumpang,
10. Batik Air ID 6343 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 14.50 WIB, 156 penumpang,
11. Nam Air IN 196 tujuan Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, keberangkatan pukul 08.45 WIB, 80 penumpang,
12. Garuda Indonesia GA 245 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 15.30 WIB, 161 penumpang,
13. Citilink QG 793 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 16.35 WIB, 180 penumpang,
14. Garuda Indonesia GA 237 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 18.00 WIB, 162 penumpang,
15. Batik Air ID 6353 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 18.15 WIB, 153 penumpang,
16. Citilink QG 799 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 20.20 WIB, 0 penumpang,
17. Super Air Jet IU 333 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, keberangkatan pukul 19.50 WIB, 105 penumpang.
Kedatangan:
Bandara Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang membatalkan 28 penerbangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News