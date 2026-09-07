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Bertambah, Bandara Semarang Batalkan 36 Penerbangan Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Senin, 07 September 2026 – 12:28 WIB
Bertambah, Bandara Semarang Batalkan 36 Penerbangan Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau - JPNN.com Jateng
Penumpang di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. FOTO: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dampak sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada aktivitas penerbangan di Indonesia. Sedikitnya 36 penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dibatalkan.

General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Kolonel CPN Sulistyo Yulianto mengatakan puluhan penerbangan yang dibatalkan terdiri dari 18 kedatangan dan 18 keberangkatan.

Sementara itu, terdapat empat penerbangan yang ditunda. Pengalihan dan penjadwalan ulang nihil.

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“Jumlah penumpang terdampak adalah total 2.452 penumpang berangkat, dan total 1.725 penumpang tiba,” kata Kolonel Sulistyo, Senin (7/9).

Pihaknya mengatakan seluruh pengguna jasa bandara untuk aktif mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan.

“Rute terbanyak yang mengalami pembatalan adalah penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang,” katanya.

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“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi,” kata Kolonel Sulistyo, menambahkan.

Pihaknya juga menyediakan makanan dan minuman ringan untuk penumpang yang terdampak di exhibition hall dan ruang layanan maskapai bagi penumpang yang sedang mengajukan pengembaliam.

Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menjadikan 36 penerbangan batal. Jumlah tersebut bertambah.
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TAGS   erupsi Jawa Tengah semarang gunung anak krakatau abu vulkanik

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