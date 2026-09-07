Solo Diversity Bike 2026 Digelar di Benteng Vastenburg, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Pariwisata

jateng.jpnn.com, SOLO - Ajang olahraga dan budaya melalui Solo Diversity Bike 2026 digelar kembali di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan tahunan itu akan digelar di Benteng Vastenburg, Sabtu (19/9) besok.

Solo Diversity Bike 2026 mengusung tema “Bersatu Lewat Sepeda” dengan melibatkan peserta dari berbagai komunitas. Penyelenggara menyiapkan kuota hingga 500 peserta untuk mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, budaya, pariwisata, dan ekonomi lokal.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang bersepeda, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan, toleransi, dan semangat kebinekaan yang menjadi karakter Kota Solo.

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Para peserta akan diajak menyusuri sejumlah destinasi sejarah dan budaya. Rute tersebut mencakup jejak sejarah Kerajaan Mataram Islam serta berbagai kawasan yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Kota Solo.

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto mendukung penyelenggaraan Solo Diversity Bike sebagai bagian dari upaya mendorong budaya bersepeda di Kota Solo.

“Saya sangat mendukung, ini sejalan dengan semangat bersepeda yang terus dibangun di Kota Solo,” kata Respati, Senin (7/9).

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Menurut Respati, ajang ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan sektor pariwisata. Terlebih, Solo Diversity Bike melibatkan pelaku UMKM serta peserta dari luar Kota Solo.

“Mari kita gowes bersama menuju Solo Wellness City 2030,” kata Respati.