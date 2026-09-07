Pesawat Aerosport Jatuh dan Terbakar di Blora, Dua Awak Selamat

jateng.jpnn.com, BLORA - Pesawat aerosport jenis fixed-wing Sky Ranger jatuh dan terbakar di area persawahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (6/9) sekitar pukul 12.10 WIB.

Dua awak pesawat, yakni pilot Dhoni Vasmin A (39) dan kopilot Ignatius Andreas (31), berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawat terbakar.

Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin mengatakan pesawat tersebut mengalami gangguan mesin saat melakukan penerbangan dari Pangandaran, Jawa Barat, menuju Malang, Jawa Timur.

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"Pesawat mengalami gangguan dalam penerbangan sehingga melakukan pendaratan darurat di lahan persawahan," kata Zaenul.

Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malang, pesawat sempat mendarat di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, untuk mengisi bahan bakar.

Namun, setelah kembali mengudara dan melintas di wilayah Blora, pesawat mengalami kendala pada mesin.

Pilot kemudian berupaya melakukan pendaratan darurat di area persawahan Desa Sarimulyo.

Upaya tersebut membuat kedua awak berhasil selamat. Namun, pesawat mengalami benturan dan kemudian terbakar.