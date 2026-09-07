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PLN Tegaskan PLTP Gunung Ungaran Belum Masuk Tahap Pengeboran

Senin, 07 September 2026 – 14:00 WIB
PLN Tegaskan PLTP Gunung Ungaran Belum Masuk Tahap Pengeboran - JPNN.com Jateng
Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah, masih berada pada tahap perencanaan dan studi kelayakan.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah, masih berada pada tahap perencanaan dan studi kelayakan.

PT PLN (Persero) memastikan proyek tersebut belum memasuki tahap konstruksi maupun pengeboran.

Senior Manager Perijinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Jawa Bagian Tengah Ferdyan Hijrah Kusuma mengatakan pengembangan panas bumi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.

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"PLN menghormati perhatian dan aspirasi masyarakat terkait rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum memasuki tahap konstruksi maupun pengeboran," kata Ferdyan dalam keterangannya di Semarang, Minggu (6/9).

Menurut dia, PLN bersama para pihak terkait masih melakukan berbagai kajian sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya.

Kajian tersebut meliputi aspek teknis, keselamatan, lingkungan, sosial, tata ruang, perizinan hingga pelestarian cagar budaya.

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"Setiap tahapan akan mempertimbangkan hasil kajian serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Masukan dan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan," ujarnya.

Ferdyan mengatakan PLN memahami kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait keberadaan sumber air dan keberlangsungan aktivitas warga di sekitar kawasan Gunung Ungaran.

Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah, masih berada pada tahap perencanaan dan studi kelayakan.
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TAGS   gunung ungaran panas bumi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi pltp kebakaran di semarang pln

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