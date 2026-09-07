Pemprov Jateng Tanggung Biaya Kuliah Mahasiswa NTT Terdampak Gempa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan menanggung biaya kuliah mahasiswa yang kampung halamannya terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka yang menuntut ilmu di Jateng tidak perlu mengkhawatirkan biaya kuliah dan tempat tinggal untuk sementara waktu.

“Kalian di sini anak saya. Apa yang menjadi kekurangan dan keluh kesah adik-adik mahasiswa dan masyarakat NTT juga saya rasakan. Pelajar dan mahasiswa di Jateng itu tanggung jawab saya,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat berdialog di indekos mahasiswa NTT, Jalan Pawiyatan Luhur Selatan III, Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Senin (7/9).

Baca Juga: BMKG Ungkap Fakta Sebaran Abu Vulkanis Anak Krakatau ke Semarang

Dalam kunjungan tersebut, Luthfi didampingi Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko, sejumlah kepala dinas, serta Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang.

Luthfi mengatakan kondisi keluarga mahasiswa di NTT menjadi perhatian serius. Sebagian orang tua masih berada di pengungsian karena rumah mereka rusak dan dinilai tidak layak ditempati.

Dia menyebut sejumlah wilayah, aktivitas ekonomi masyarakat juga lumpuh, sementara distribusi bantuan belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.

“Sampaikan kepada orang tua kalian di kampung, di sini (Jateng, red) kalian sudah ada orang tua yang memperhatikan. Saya juga sudah perintahkan Dinas Pendidikan, Baznas, dan Bank Jateng berkoordinasi dengan seluruh perguruan tinggi. Kami minta keringanan atau kami tanggung biaya kuliah, juga biaya kos selama satu sampai tiga bulan,” ujarnya.

Suasana dialog berubah haru ketika Maria Riani Nake, mahasiswi Untag Semarang asal NTT, tak kuasa menahan tangis. Dia teringat kondisi orang tuanya yang hingga kini masih mengungsi di tenda darurat akibat bencana.