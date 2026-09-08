Perbaikan Jalan Gombel Lama Semarang Rampung, Menelan Anggaran Rp 17,5 Miliar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perbaikan Jalan Gombel Lama di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), rampung pada Minggu (6/9) malam. Ruas jalan searah tersebut kini dibuka untuk umum menuju Kota Semarang.

Perbaikan ruas jalan sepanjang 1,27 kilometer itu memperkuat struktur jalan yang diklaim mampu bertahan hingga 50 tahun atau sampai 2076.

Pantauan JPNN.com, permukaan aspal baru terlihat mulus dengan marka jalan putih yang jelas di kedua sisi. Trotoar berbahan paving blok juga telah dibangun di sisi kanan dan kiri jalan serta dilengkapi ubin pemandu kuning untuk mendukung kenyamanan pejalan kaki.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY Alfan Noor Rizal mengatakan perbaikan dua titik patahan atau jalan amblas akibat kondisi geografis tanah bergerak di Jalan Gombel Lama telah selesai.

Perbaikan tersebut mencakup pembenahan drainase serta penggunaan bore pile dengan kedalaman sekitar 28 meter. Struktur jalan juga diperkuat menggunakan mini pile.

“Total perbaikan sekitar 4,5 bulan. Lebih cepat dari target sebelumnya tujuh bulan dengan asumsi cuaca dan lainnya,” kata Alfan, Selasa (8/9).

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Perbaikan Jalan Gombel Lama menelan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar. Setelah pekerjaan rampung, BBPJN Jateng-DIY akan melakukan pemeliharaan jalan selama satu tahun ke depan.

“Setelah ini masih ada masa pemeliharaan, termasuk pemasangan alat untuk monitoring longsor. Secara kondisi, umur perencanaan jalan bisa 10 tahun. Strukturnya, termasuk jembatan, mampu 50 tahun,” ujarnya.