Truk Tabrak Gerbang PRPP Semarang, Nyaris Roboh

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gerbang PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah di Jalan Puri Anjasmoro Raya Kota Semarang nyaris roboh seusai ditabrak truk kontainer, Selasa (8/9).

Berdasarkan video yang diterima JPNN.com, truk mengangkut peti kemas tampak memaksa melewati gerbang perusahaan milik negara tersebut.

Material atap gerbang yang tertabrak seperti genting, langit-langit dan besi penyangga terlihat berceceran di badan jalan.

“Benar, kejadian hari ini. Mungkin sekitar pukul 06.30 itu ada truk kontainer lewat Puri Anjasmoro,” kata Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Barat Tirta Segara kepada JPNN.com, Selasa (8/9).

Dia menyebut truk kontainer itu setelah menabrak mundur lalu melewati sisi kiri gerbang. Meski seharusnya belok kiri, truk tersebut memaksa ke kanan.

“Sebenarnya tidak diperbolehkan melintas. Mungkin truknya nyuri-nyuri jam, waktu jam pagi itu kan masih sepi,” ujarnya.

Baca Juga: BMKG Ungkap Fakta Sebaran Abu Vulkanis Anak Krakatau ke Semarang

Setelah kejadian, dirinya bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) membersihkan reruntuhan material tersebut.

“Menurunkan genting-genting itu alhamdulillah sudah teratasi untuk langkah awal supaya pengendara motor itu aman dari reruntuhan,” katanya.