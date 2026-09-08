1.000 Peserta Bakal Ramaikan Pawai Taaruf MTQ Nasional di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ada yang menarik dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangkaian lomba membaca Al-Qur'an dengan qiraah itu, terdapat Pawai Taaruf sejauh 2,5 kilometer.

Pawai perkenalan ini akan melintasi rute mulai Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Pandanaran, Jalan Tri Lomba Juang, melintasi Taman Indonesia Kaya menuju Panggung Kehormatan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan pada Sabtu (12/9) pukul 07.00 WIB.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan ppawai peragaan ini akan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 38 kontingen kafilah provinsi se-Indonesia dan kabupaten/ kota se-Jawa Tengah. Mereka akan menampilkan keragaman budaya dan kesenian.

“Pawai Taaruf ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Kota Semarang adalah rumah yang hangat, aman, dan toleran bagi siapa saja,” kata Agustina, Selasa (8/9).

Pada barisan depan akan diisi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berjalan bersisian dengan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) membawa Merah Putih, bendera Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), yang diikuti drumben, serta Maskot MTQ Nasional.

Menurutnya kehadiran arak-arakan ini memancarkan pesan mendalam tentang nilai-nilai Al-Qur’an bersanding harmonis dengan keragaman budaya dan toleransi beragama di Kota Semarang.

“Ditempatkannya barisan tokoh agama dari FKUB di garda terdepan parade menegaskan komitmen kita bersama: MTQ bukan hanya milik satu golongan, melainkan pesta sukacita seluruh warga yang merayakan keberagaman dan persatuan bangsa,”ujar Agustina.

Menurutnya, kekayaan budaya Kota Semarang yang berakar dari akulturasi berbagai etnis akan menyambut para tamu delegasi dari 38 provinsi di Indonesia.