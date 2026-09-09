Polisi Ungkap Jejak Dua Perempuan Jateng yang Hilang, Ternyata di Bandung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Siber Polda Jawa Tengah mengungkap keberadaan dua perempuan asal Kabupaten Semarang dan Magelang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 5 September 2026.

Kedua perempuan tersebut masing-masing Puji Rahayu Puspitaningrum (24), warga Kabupaten Magelang, dan Evin Arif Taufani (20), warga Kabupaten Semarang.

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan setelah menerima informasi mengenai laporan kehilangan dari keluarga.

"Ditres Siber Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan berkomunikasi dengan keluarga kedua perempuan tersebut," kata Wahyu, Selasa (9/9).

Dari hasil penelusuran, polisi mendeteksi keberadaan keduanya di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Keduanya meninggalkan rumah sejak Sabtu (5/9), kemudian bepergian ke wilayah Jawa Barat," ujarnya.

Pencarian kemudian dilakukan dengan memanfaatkan jejaring kepolisian lintas wilayah.

Hasilnya, kedua perempuan tersebut ditemukan di sebuah yayasan yang menjadi komunitas penyandang disabilitas di wilayah Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.