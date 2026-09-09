Dinus Expo 2026 Meriah, Udinus Dorong Maba Kembangkan Minat dan Bakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa baru melalui Dinus Expo.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Dinus Inside 2026 yang digelar pada 8-9 September 2026.

Sebanyak 3.685 mahasiswa baru mengikuti kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di lingkungan Udinus.

Dinus Expo tahun ini diikuti 33 UKM tingkat universitas serta Ormawa dari enam fakultas.

Masing-masing UKM dan Ormawa menampilkan berbagai atraksi di tenda mereka. Hal itu membuat suasana expo berlangsung meriah selama dua hari pelaksanaan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Udinus Prof. Kusni Ingsih.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Kusni juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Pendrikan Kidul yang diterima langsung oleh pihak kelurahan.

Prof. Kusni mengatakan Dinus Expo menjadi sarana untuk mendekatkan mahasiswa baru dengan UKM dan Ormawa yang ada di Udinus.