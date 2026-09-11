6.350 Personel Gabungan Jaga Ketat MTQN Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 6.350 personel keamanan gabungan diterjunkan dalam pengamanan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQN) XXXI 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pembukaan MTQN dijadwalkan berlangsung di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang pada 12 September 2026.

Ribuan personel gabungan itu terdiri dari 2.528 Polri, 520 TNI, 1.988 Satpol PP dan 1.314 Dinas Perhubungan yang ditempatkan sesuai kebutuhan pada lokasi kegiatan maupun sejumlah titik yang menjadi bagian dari rangkaian MTQ, mulai 11 hingga 20 September 2026.

“Polda Jateng telah menyiapkan personil pelayanan dan pengamanan secara terpadu bersama serta instansi terkait agar seluruh rangkaian MTQN dapat berlangsung aman, tertib dan nyaman,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto kepada JPNN.com, Jumat (11/9).

Lokasi pengamanan antara lain Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Stasiun Semarang Tawang, PRPP, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Balai Kota Semarang, Hotel Grand Candi, eks E-Plaza, Simpang Lima dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Pihaknya juga menerapkan Risk Assessment Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang dilaksanakan Ditpamobvit Polda Jateng di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang.

“Berbagai potensi risiko juga telah diantisipasi sejak awal melalui pemetaan dan rekomendasi hasil risk assessment,” ujar Kombes Yuliyanto.

Termasuk rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan dan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, sejumlah kantong parkir juga disiapkan, antara lain kawasan eks Wonderia, Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Masjid Baiturrahman, Mal Ciputra, GOR Tri Lomba Juang, Stadion Diponegoro, Taman Indonesia Kaya dan kawasan Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan.