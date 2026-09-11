25 Lulusan PKW Dimy Motor Demak Kantongi Keterampilan dan Modal Buka Bengkel

jateng.jpnn.com, DEMAK - Sebanyak 25 lulusan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Level Platinum di LKP Dimy Motor Demak mendapat bekal untuk langsung merintis usaha bengkel.

Tak hanya dibekali keterampilan selama tiga bulan pelatihan, masing-masing peserta juga menerima paket peralatan usaha senilai sekitar Rp15 juta.

Pelatihan yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 9 September 2026 itu merupakan program kerja sama LKP Dimy Motor Demak dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi) Kemendikdasmen RI.

Penutupan program digelar di Demak, Jumat (11/9).

Pimpinan LKP Dimy Motor Muhammad Dimyati mengatakan program tersebut merupakan amanah besar karena sebagian besar peserta berasal dari Demak dan daerah sekitarnya.

Sejak awal pelaksanaan, pihaknya menekankan agar program tidak sekadar menjadi pelatihan, tetapi memberikan manfaat nyata bagi peserta.

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“Saya tekankan sejak awal, jangan sampai ada cacat dalam pelaksanaan program ini. Ini amanah besar dari pemerintah dan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Demak dan sekitarnya,” kata Dimyati saat penutupan.

Selama mengikuti pelatihan, peserta mendapat materi teknik perbengkelan sekaligus kewirausahaan.