MTQ Nasional Bikin Okupansi Hotel di Semarang Tembus 90 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Okupansi hotel diproyeksikan mencapai 90 persen selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI di Kota Semarang, Jawa Tengah. Lomba membaca Al-Qur'an dengan qiraah ini akan digelar 11–20 September 2026 mendatang.

Menurut Penjabat Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah Albert Dwijaya, perhelatan MTQ tidak hanya berdampak pada keterisian kamar hotel, tetapi juga pada bisnis travel, corporate gathering, serta UMKM.

“Yang kami lihat okupansi kurang lebih ada di kisaran 80 persen. Kami optimis pada puncaknya okupansi kamar hotel bisa mencapai 90 persen," ujarnya, Jumat (11/9).

Jauh-jauh hari, pihaknya telah memberikan arahan kepada 120 anggota aktif tentang layanan kepada kafilah dan tamu pada ajang tersebut. Albert menyebut keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta fasilitas pendukung harus menjadi perhatian utama.

Hotel-hotel yang menjadi tempat peristirahatan kafilah juga memasang spanduk sambutan, baik elektronik maupun konvensional.

Harapannya, peserta acara merasakan keramahan sambutan selama menginap di Kota Semarang.

“Selain itu, terkait food quality (kualitas makanan, red) maupun sertifikasi halal atau kelayakan makanan, sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan sama teman-teman kafilah,” ujarnya.

“Secara ekonomi yang diuntungkan tidak hanya di sektor perhotelan maupun restoran, pasti juga UMKM-nya. Oleh karenanya, kami juga mengimbau teman-teman UMKM, untuk lebih aktif mempromosikan produk autentik atau lokal Semarang,” kata Albert. (ink/jpnn)