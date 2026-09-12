Menag Nasaruddin Umar: MTQ Nasional 2026 Meriah Bukan Hanya Oleh Umat Islam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah merupakan pesta rakyat bagi masyarakat lintas agama.

Menurutnya, kemeriahan penyelenggaraan MTQ di Indonesia menunjukkan nilai-nilai Al-Qur’an dapat menghadirkan kegembiraan dan persaudaraan bagi seluruh masyarakat.

“MTQ dimeriahkan bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga menjadi pesta rakyat bagi masyarakat dari semua agama. Inilah Indonesia,” kata Nasaruddin dalam Malam Ta’aruf MTQ Nasional XXXI 2026 di halaman Kantor Gubernur Jateng, Jumat (11/9).

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Dari pengalamannya saat menghadiri kegiatan keagamaan di sejumlah daerah, misalnya Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi di Manokwari, Papua Barat. Di sana kepanitiaannya melibatkan seorang muslim.

Hal yang sama pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat Kristen turut terlibat, termasuk melalui paduan suara gereja yang menyanyikan Mars MTQ.

Kebersamaan serupa juga terlihat dalam Malam Ta’aruf MTQ Nasional XXXI di Jawa Tengah. Warga nonmuslim turut hadir dan bergembira menyambut para kafilah di Kota Semarang.

Nasaruddin menyebut besarnya antusiasme masyarakat juga terlihat dari panjangnya daftar daerah yang ingin menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, Kementerian Agama memutuskan penyelenggaraan MTQ Nasional dilakukan tiap tahun agar kesempatan bagi daerah kian terbuka.

Menurut Nasaruddin, Indonesia juga menjadi salah satu kiblat penyelenggaraan MTQ di tingkat internasional. Pelaksanaan MTQ di Indonesia memiliki skala besar dengan keterlibatan peserta, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.