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Pawai Taaruf MTQ di Semarang Berubah Jadi Panggung Budaya

Sabtu, 12 September 2026 – 16:25 WIB
Pawai Taaruf MTQ di Semarang Berubah Jadi Panggung Budaya - JPNN.com Jateng
Perwakilan defile dalam Pawai Taaruf Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ragam budaya Indonesia tampil dalam Pawai Taaruf Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/9).

Jalan protokol Kota Semarang sepanjang 2,5 kilometer yang menjadi rute pawai perkenalan berubah menjadi panggung kolosal yang menampilkan keragaman budaya Indonesia.

Beragam pakaian adat, ornamen budaya dari 46 defile berbagai provinsi di Indonesia mewarnai perhelatan tersebut.

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Pawai diawali penampilan atraktif drumben Universitas Maritim AMNI (Unimar AMNI) Semarang. Irama musik dan gerakan barisan menjadi pembuka yang langsung menghidupkan suasana sebelum rombongan parade dari berbagai daerah melintas.

Satu per satu defile menampilkan identitas daerah masing-masing. Pakaian adat dan simbol budaya dari berbagai penjuru Indonesia berpadu dalam satu iring-iringan.

Tampak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang menampilkan perwakilan agama. Kehadiran mereka turut memperlihatkan keberagaman yang berjalan beriringan dalam kemeriahan MTQ Nasional di Jawa Tengah.

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Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang memenuhi sejumlah titik sepanjang rute pawai. Warga menyaksikan iring-iringan peserta, mengabadikan penampilan defile, hingga memberikan sambutan ketika rombongan melintas.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyebut Pawai Taaruf menjadi ruang untuk memperlihatkan kebudayaan dan adat dari berbagai daerah, sekaligus mempertemukan keberagaman dalam satu momentum MTQ Nasional.

Beragam pakaian adat, ornamen budaya dari 46 defile berbagai provinsi di Indonesia mewarnai perhelatan tersebut.
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TAGS   Jawa Tengah semarang mtq nasional pawai taaruf

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