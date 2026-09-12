Casytha Dukung GP Ansor Semarang Bangun Kemandirian Ekonomi Kader

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Casytha Arriwi Kathmandu digelar bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/9).

Casytha mengatakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan merupakan program wajib bagi seluruh anggota MPR RI. Dia mengajak GP Ansor Kota Semarang berkolaborasi untuk memperluas pemahaman kader mengenai nilai-nilai kebangsaan.

“Ini sebetulnya adalah program wajib dari seluruh anggota MPR RI. Hari ini kita kolaborasi dengan teman-teman Ansor,” kata Casytha di Aula PCNU Kota Semarang.

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Menurutnya, sosialisasi ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara DPD RI dengan kepengurusan baru GP Ansor Kota Semarang.

Dia menyambut positif visi GP Ansor Kota Semarang yang mengusung semangat mandiri, berdikari dan gotong royong. Menurutnya, kemandirian ekonomi memiliki kaitan dengan kemampuan organisasi dan kader dalam menentukan sikap serta arah masa depan.

Casytha berharap kolaborasi antara DPD RI dan GP Ansor Kota Semarang dapat terus dikembangkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

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“Kami dukung penuh karena mandiri secara ekonomi itu kan bisa membuat independen dalam menentukan pendapat kita sendiri, arah masa depan kita sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Semarang Arif Rahman mengatakan materi Empat Pilar Kebangsaan nantinya akan kembali disosialisasikan kepada kader GP Ansor Kota Semarang. Namun, bagi Ansor, tindak lanjut yang tidak kalah penting adalah merumuskan program bersama yang dapat memberikan manfaat bagi kader dan organisasi.