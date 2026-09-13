Eks Tim Mawar Jadi Pembina Lindu Aji, Bawa Misi Besar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Fauka Noor Farid resmi dinobatkan sebagai Ketua Pembina Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Lindu Aji.

Penunjukkan mantan anggota eks Tim Mawar, kelompok penculik aktivis 1997-1998 itu sebagai Pembina Lindu Aji resmi ditetapkan pada Kongres III DPP Lindu Aji di Semarang pada 13 Agustus 2026.

Setelah penunjukkan, loyalis Presiden Prabowo Subianto ini mengikuti pelantikan kepengurusan DPP Lindu Aji 2026-2031 di Taman Lumbini Candi Borobudur, Magelang, Minggu (13/9).

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Bagi Fauka sendiri, masuknya dirinya pada Ormas Lindu Aji menjadi tantangan dan ajang pembuktian untuk mengabdi ke bangsa dan negara lewat Ormas.

“Ini tantangan saya, bagaimana mengubah imej Lindu Aji ini yang identik dengan preman supaya menjadi organisasi yang bermanfaat di masyarakat,” ujar Fauka seusai pelantikan DPP Lindu Aji di Candi Borobudur Magelang, Minggu (13/9).

Fauka akan membawa ormas dengan anggota sebanyak 100 ribu orang yang didirikan Ikhwan Ubaidillah pada 1989 itu lebih baik dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami akan buat koperasi untuk membantu mengendalikan harga sembako, mendampingi TNI-Polri dalam kamtibmas hingga membantu penyelenggaraan MBG dan Kopdes Merah Putih untuk lebih baik”, tuturnya.

Pihaknya juga menanggapi polemik Ormasi GRIB yang ikut sebagai PAM Swakarsa Polri dan TNI pada demo Agustus lalu. Fauka menjelaskan bila kegiatan Lindu Aji pada Kamtibmas akan ditentukan oleh kordinasi aparat Polri dan TNI di setiap daerah.