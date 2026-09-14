Sekda Banyumas Tetap Beraktivitas Setelah KPK Geledah Ruang Kerjanya

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie tetap menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa meskipun ruang kerjanya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan berlangsung di ruang kerja Agus yang berada di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas pada Kamis (10/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

Agus mengatakan kedatangan petugas KPK berkaitan dengan kerja sama antara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

“Betul, Kamis sekitar pukul 14.00 WIB petugas KPK datang ke ruang kerja saya. Kedatangan mereka berkaitan dengan kerja sama antara Unsoed dan Pemerintah Kabupaten Banyumas,” kata Agus, Senin (14/9).

Petugas KPK berada di ruang kerja Sekda Banyumas selama sekitar dua hingga tiga jam.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas membawa sejumlah dokumen. Selain itu, telepon seluler milik Agus turut disita untuk kepentingan penyelidikan.

“Petugas mengambil sejumlah dokumen dan menyita telepon seluler saya. Untuk dokumen yang dibawa, saya tidak mengetahui secara rinci,” ujarnya.

Meski ruang kerjanya digeledah, Agus memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Dia bahkan kembali menjalankan tugas kedinasan setelah petugas KPK meninggalkan ruangannya.