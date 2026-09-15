Bukan Lagi Ormas Preman, Lindu Aji Ingin Bermanfaat Bagi Masyarakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) Lindu Aji yang di dalamnya terdapat Fauka Noor Farid mendapat perhatian. Sorotan itu menerka-nerka masuknya eks anggota Tim Mawar Kopassus itu akan membawa Lindu Aji terafiliasi partai politik (parpol) tertentu.

Ketua Dewan Pembina Lindu Aji Fauka Noor Farid menepisnya. Dia mengungkapkan akan membawa ormas yang dipimpinnya tersebut menjadi lebih bermanfaat kepada masyarakat.

“Saya tidak pernah menginstruksikan itu (parpol tertentu, red) kepada anggota. Fokus saya pertama sekarang ini adalah merubah Lindu Aji dari yang preman menjadi bermanfaat kepada masyarakat,” kata Fauka kepada JPNN.com, Senin (14/9) malam.

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Fauka menyatakan simbol itu diwujudkan melalui acara Lindu Aji Culture Fest yang menampilkan seribu penari jatilan dan menghadirkan kuliner nusantara dari puluhan UMKM, pemberian santunan 550 anak yatim, fakir miskin dan lansia di Taman Lumbini, Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (13/9).

“Makanya kenapa kemarin itu ada UMKM terus makanan-makanan, untuk menunjukkan bahwa Lindu Aji yang dulu tidak sama dengan Lindu Aji sekarang,” kata Fauka yang juga sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat itu, Fauka menekankan kepada 10.000 anggota yang hadir bahwa Lindu Aji akan menjadi mitra TNI-Polri dalam mengawal program pemerintah untuk masyarakat di daerah-daerah.

Menurutnya, stigma Lindu Aji sebagai ormas preman sudah tidak berlaku lagi. Segala hal yang berbau perselisihan di lapangan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Saya tekankan Lindu Aji menjadi mitra TNI Polri. Saya tidak ingin lagi menyelesaikan masalah masalah dengan otot, musyawarah untuk mufakat. Kalau ada apa pun bicara hukum ada aparat penegak hukum, serahkan,” kata Fauka Komandan Tim Khusus (Timsus) 08 tersebut.