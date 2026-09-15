Manulife Perkuat Bisnis di Semarang, Bidik Potensi Pertumbuhan Ekonomi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melihat Kota Semarang memiliki potensi besar untuk pengembangan bisnis, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kinerja positif.

Sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, Semarang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Pulau Jawa. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan Manulife Indonesia dalam memperkuat keberadaannya di Kota Semarang.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, perekonomian Kota Semarang pada 2025 tumbuh sebesar 6,49 persen.

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Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian Jawa Tengah yang tumbuh 5,37 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Wakil Presiden Direktur dan Deputy CEO Manulife Indonesia Novita Rumngangun mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi di Kota Semarang sekaligus membuka peluang bisnis, termasuk di sektor asuransi.

“Kinerja ini menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi Semarang dan potensi bisnis yang terbuka, termasuk di sektor asuransi,” ujarnya, Selasa (15/9).

Melihat potensi tersebut, Manulife Indonesia memperkuat akses layanan di Semarang dan wilayah sekitarnya melalui relokasi kantor pemasaran ke Jalan Brigjen Katamso No. 40, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Lokasi baru tersebut berada di area yang dinilai lebih strategis dan mudah diakses. Kehadiran kantor tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas tenaga pemasar sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.