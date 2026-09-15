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6.736 Lowongan Kerja Dibuka di Job Fair Semarang, Ada Peluang ke Luar Negeri

Selasa, 15 September 2026 – 15:40 WIB
6.736 Lowongan Kerja Dibuka di Job Fair Semarang, Ada Peluang ke Luar Negeri - JPNN.com Jateng
Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 6.736 lowongan kerja hadir dalam Job Fair 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja dalam kegiatan tersebut.

Job Fair 2026 digelar selama dua hari, 17-18 September 2026, di lapangan parkir eks E-Plaza Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyambutan MTQ Nasional XXXI 2026.

Sedikitnya 40 perusahaan menyediakan sekitar 300 jenis pekerjaan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah tersebut.

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Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan lowongan yang tersedia berasal dari berbagai sektor. Mulai dari manufaktur, jasa, rumah sakit, hingga perusahaan penempatan tenaga kerja.

“Ada perusahaan manufaktur, ada sektor jasa, ada rumah sakit, ada perusahaan penempatan tenaga kerja yang penempatannya keluar provinsi Jawa Tengah, seperti di perkebunan atau industri di Jabodetabek, Batam dan lain sebagainya,” kata Aziz, Selasa (15/9).

Menurutnya, sejumlah perusahaan juga membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Terdapat pula stan dari Kawasan Industri Kendal yang akan memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan.

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Aziz menyebut sektor manufaktur menjadi salah satu bidang yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja. Lowongan tersebut antara lain berasal dari industri garmen, alas kaki, dan berbagai jenis industri manufaktur lainnya.

“Yang paling banyak manufaktur itu ada industri kaitannya dengan garmen, alas kaki, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ada peluang ke luar negeri dari sebanyak 6.736 lowongan pekerjaan yang dibuka dalam job fair di Kota Semarang.
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TAGS   Jawa Tengah lowongan kerja semarang job fair

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