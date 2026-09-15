Pria Asal Kepulauan Riau Ditemukan Meninggal di Rembang, Ini Keterangan Polisi

jateng.jpnn.com, REMBANG - Seorang pria asal Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, ditemukan meninggal dunia di bangunan bekas warung di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Pria tersebut diketahui bernama Guntur (60), warga Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

Kapolres Rembang AKBP Muhammad Solikhin Fery mengatakan korban diperkirakan telah meninggal sekitar dua kali 24 jam sebelum ditemukan pada Senin (14/9) malam.

“Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” kata Solikhin, Selasa (15/9).

Saat ditemukan, kondisi jenazah telah mengalami perubahan fisik. Petugas kepolisian bersama tim medis dari Puskesmas Sarang 1 kemudian melakukan pemeriksaan luar dan mengevakuasi jenazah sekitar pukul 19.15 WIB.

Penemuan tersebut bermula ketika pemilik bangunan, Sumirah, merasa khawatir lantaran Guntur tidak terlihat selama sekitar dua hari.

Sebelumnya, pada Kamis (10/9) sekitar pukul 16.00 WIB, Guntur bertemu dengan Sumirah yang sedang membersihkan rumput di sekitar rumahnya.

Dalam pertemuan itu, Guntur meminta izin untuk tinggal sementara di bangunan bekas warung milik Sumirah hingga Desember.