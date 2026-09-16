JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Tragis, Remaja Asal Sluke Rembang Tewas Terseret Arus Pantai Jatisari

Tragis, Remaja Asal Sluke Rembang Tewas Terseret Arus Pantai Jatisari

Rabu, 16 September 2026 – 16:48 WIB
Tragis, Remaja Asal Sluke Rembang Tewas Terseret Arus Pantai Jatisari - JPNN.com Jateng
Sejumlah warga melakukan evakuasi korban tenggelam di Pantai Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (16/9/2026). ANTARA/HO. Humas Rembang.

jateng.jpnn.com, REMBANG - Nasib tragis dialami seorang remaja berinisial ST, siswa SMK Umar Fatah, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

ST ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat mandi di Pantai Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Rembang.

Korban ditemukan warga pada Rabu (16/9) sekitar pukul 06.30 WIB. Lokasi penemuan berada sekitar 50 meter di sebelah barat jeti.

Baca Juga:

Kapolsek Sluke IPTU Rudiyanto mengatakan sebelum kejadian, korban bersama empat temannya datang ke Pantai Jatisari pada Selasa (15/9) sekitar pukul 17.00 WIB.

Mereka kemudian mandi di kawasan pantai yang berada di sekitar dermaga atau jeti.

Tiga teman korban lebih dahulu naik ke daratan. Sementara ST bersama seorang rekannya bergerak ke sisi barat jeti.

Baca Juga:

Saat berada di lokasi tersebut, korban diduga terseret arus bawah laut hingga tenggelam.

"Korban tidak bisa berenang sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat terbawa arus," kata Rudiyanto, Rabu (16/9).

Mandi di Pantai Jatisari Rembang, seorang remaja siswa SMK Umar Fatah terseret arus. Korban yang tak bisa berenang ditemukan meninggal dunia setelah dicari sema
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   remaja tewas pantai Jatisari rembang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU