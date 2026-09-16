Tragis, Remaja Asal Sluke Rembang Tewas Terseret Arus Pantai Jatisari

jateng.jpnn.com, REMBANG - Nasib tragis dialami seorang remaja berinisial ST, siswa SMK Umar Fatah, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

ST ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat mandi di Pantai Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Rembang.

Korban ditemukan warga pada Rabu (16/9) sekitar pukul 06.30 WIB. Lokasi penemuan berada sekitar 50 meter di sebelah barat jeti.

Kapolsek Sluke IPTU Rudiyanto mengatakan sebelum kejadian, korban bersama empat temannya datang ke Pantai Jatisari pada Selasa (15/9) sekitar pukul 17.00 WIB.

Mereka kemudian mandi di kawasan pantai yang berada di sekitar dermaga atau jeti.

Tiga teman korban lebih dahulu naik ke daratan. Sementara ST bersama seorang rekannya bergerak ke sisi barat jeti.

Saat berada di lokasi tersebut, korban diduga terseret arus bawah laut hingga tenggelam.

"Korban tidak bisa berenang sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat terbawa arus," kata Rudiyanto, Rabu (16/9).