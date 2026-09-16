Petugas Geledah 32 Sel Lapas Semarang, Ini Barang yang Diamankan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang, Jawa Tengah, menemukan sejumlah benda terlarang saat melakukan razia di 32 sel hunian, Rabu (16/9).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas mengamankan gunting serta senjata tajam rakitan yang ditemukan di blok hunian warga binaan.

Kepala Lapas Semarang Ahmad Tohari mengatakan razia merupakan bagian dari deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.

"Kami akan terus memantau untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam lapas," kata Tohari di Semarang, Rabu (16/9).

Razia dilakukan secara gabungan dengan melibatkan sekitar 50 petugas Lapas Semarang bersama personel TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Petugas menyisir 32 sel yang berada di tiga blok hunian. Penggeledahan dilakukan terhadap barang-barang milik warga binaan untuk memastikan tidak ada benda yang berpotensi mengganggu keamanan.

Sejumlah barang yang menjadi sasaran pemeriksaan antara lain alat komunikasi, narkotika, benda tajam, hingga pemanas rakitan.

Tohari mengatakan proses penggeledahan dilakukan secara humanis dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.