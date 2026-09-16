GIIAS Semarang Hadir Lagi, 19 Merek Akan Ambil Bagian Pasar Otomotif Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pameran otomotif beken besutan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) digelar kembali di Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya 19 merek kendaraan bermotor akan hadir dalam pameran otomotif bergengsi ini.

Eksposisi Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ini akan berlangsung di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 30 September-4 Oktober 2026.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyebut bahwa gelaran GIIAS Semarang tahun ini punya tujuan memperluas pasar otomotif nasional.

“Jawa Tengah memiliki peluang yang sangat besar bagi industri otomotif nasional,” kata Kukuh dalam taklimat media di Skola, Kota Semarang, Rabu (16/9).

Termasuk, menurut Kukuh, tujuan lainnya untuk menggenjot potensi Jawa Tengah sebagai wilayah strategis bagi perkembangan industri otomotif nasional.

“Data penjualan nasional menunjukkan bahwa hingga April 2026, Jawa Tengah berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 14.195 unit, atau menyumbang sekitar 5,1 persen dari total penjualan kendaraan secara nasional,” ujar Kukuh.

Dia menyatakan potensi pasar Jawa Tengah kini kian kuat seiring dengan berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut.

Dalam catatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, investasi ke Kawasan Industri Seafer (KIS) di Kabupaten Kendal mencapai angka Rp 15 triliun.