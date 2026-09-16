Ini Jadwal Lengkap FIFA ASEAN Cup 2026, Siapa Saja Lawan Timnas Indonesia?
jateng.jpnn.com, JAKARTA - FIFA ASEAN Cup 2026 akan segera digelar di Indonesia. Turnamen yang diikuti negara-negara ASEAN dan tim undangan tersebut berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.
Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1 dengan pertandingan Grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Grup B di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.
Sementara Grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.
Timnas Indonesia akan memulai perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat (25/9) pukul 20.00 WIB di SUGBK.
Setelah itu, skuad asuhan John Herdman menghadapi Malaysia pada Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.
Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB.
Pada pertandingan terakhir fase grup, laga Malaysia kontra Singapura digelar bersamaan dengan Indonesia melawan Bangladesh.
FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Indonesia mulai 25 September. Timnas Indonesia satu grup dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Berikut jadwal lengkapnya.
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