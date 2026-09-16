Ini Jadwal Lengkap FIFA ASEAN Cup 2026, Siapa Saja Lawan Timnas Indonesia?

jateng.jpnn.com, JAKARTA - FIFA ASEAN Cup 2026 akan segera digelar di Indonesia. Turnamen yang diikuti negara-negara ASEAN dan tim undangan tersebut berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1 dengan pertandingan Grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Grup B di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

Sementara Grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Timnas Indonesia akan memulai perjuangan dengan menghadapi Singapura pada Jumat (25/9) pukul 20.00 WIB di SUGBK.

Setelah itu, skuad asuhan John Herdman menghadapi Malaysia pada Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.

Laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB.

Pada pertandingan terakhir fase grup, laga Malaysia kontra Singapura digelar bersamaan dengan Indonesia melawan Bangladesh.