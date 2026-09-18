ESDM Buka Suara soal PLTP Gunung Ungaran dan Candi Gedong Songo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran tidak akan mengganggu keberadaan Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Priatin Hadi Wijaya mengatakan proyek tersebut masih dalam tahap studi. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan titik pengeboran.

Menurut Priatin, penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi akan dilakukan melalui berbagai kajian dengan mempertimbangkan kondisi bawah permukaan, lingkungan, serta keberadaan situs budaya.

“Saat ini masih dalam proses studi. Nantinya PLN yang diminta menyampaikan laporan secara berkala, termasuk pembaruan data bawah permukaan melalui kajian geofisika, geokimia, dan geologi,” katanya saat Dialog Stakeholder: Panas Bumi Gunung Ungaran, Manfaat, Risiko dan Suara Masyarakat di Kampus FISIP Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kamis (17/9).

“Proses penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi, akan melalui kajian serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menepis kekhawatiran bahwa pengembangan panas bumi secara otomatis akan merusak situs budaya, seperti Candi Gedong Songo di kawasan Ungaran,” ujar Priatin, menambahkan.

Priatin mengatakan pengalaman pengembangan panas bumi di Dieng menjadi contoh bahwa infrastruktur geotermal dapat dibangun dengan tetap memperhatikan keberadaan situs budaya.

Baca Juga: PLN Tegaskan PLTP Gunung Ungaran Belum Masuk Tahap Pengeboran

“Penentuan titik pengeboran tidak dilakukan secara sembarangan dan akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk keberadaan situs maupun kondisi lingkungan di sekitar lokasi. Pengembangan panas bumi di Dieng yang tetap berjalan berdampingan dengan sejumlah situs budaya, termasuk kawasan Candi Arjuna. Begitu pula nantinya di Gunung Ungaran, jauh dari Candi Gedongsongo,” katanya Priatin.

Sementara itu, Executive Vice President Management Geothermal PT PLN John Yudi Steve Rembet memastikan rencana lokasi PLTP Gunung Ungaran dengan Candi Gedong Songo berjarak lebih dari dua kilometer.