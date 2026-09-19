Viral Arena Sabung Ayam di Batang, Polda Jateng Tak Menemukan Perjudian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Viral arena sabung ayam besar akan dibuka di Kawasan Alas Roban, Bulusari, Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Jumat (18/9). Informasi itu tersebar lewat pesan berantai di layanan perpesanan WhatApps.

Namun, Polda Jawa Tengah tak menemukan aktivitas sabung ayam saat hari dibukanya lokasi perjudian itu di tengah hutan.

“Kami telah mengecek dan menyelidiki di lokasi yang dimaksud. Saat petugas berada di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes M Anwar Nasir, Jumat (18/9).

Pihaknya tak hanya sekali ini mengecek bangunan yang terbuat dari baja ringan tersebut. Sebelumnya, anak buahnya telah mengecek lokasi itu, tak ada aktivitas perjudian pada Selasa (8/9).

Meski demikian, Kombes Anwar menyatakan akan terus memantau lokasi tersebut. “Apabila ditemukan adanya aktivitas perjudian, tentu akan kami tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan memberantas aktivitas perjudian di lingkungan masing-masing.

“Jangan sampai lingkungan kita menjadi tempat berkembangnya perjudian yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan gangguan kamtibmas,” ujar Kombes Yuliyanto. (ink/jpnn)