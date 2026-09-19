Wisuda ke-5 PUtech, Menteri Dody Titip Pesan Penting kepada 230 Lulusan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 230 mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum (PUtech) resmi menyandang gelar Ahli Madya Teknik setelah dikukuhkan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-5 Tahun 2026 di Kampus 2 PUtech, Semarang, Sabtu (19/9).

Ratusan lulusan tersebut berasal dari tiga program studi, yakni 72 lulusan Teknologi Konstruksi Bangunan Air, 82 lulusan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, serta 76 lulusan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang hadir dalam prosesi wisuda meminta para lulusan tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis ketika memasuki dunia kerja.

Integritas dan profesionalisme, menurut dia, menjadi bagian penting dalam menjalankan profesi di bidang konstruksi.

Dody mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur turut ditentukan oleh sikap para tenaga profesional yang terlibat di dalamnya.

"Hari ini bukanlah akhir perjalanan Saudara, melainkan awal dari pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," kata Dody.

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Dia juga meminta lulusan PUtech terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi konstruksi. Penguasaan Building Information Modeling (BIM) dan Internet of Things (IoT), kata Dody, menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan.

"Selain kemampuan teknologi, mengingatkan pentingnya budaya keselamatan kerja, komunikasi, dan kolaborasi dalam lingkungan profesional," ungkapnya.