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4 Hari Hilang, Nelayan Pati Ditemukan Tak Bernyawa di Pantai Tayu

Senin, 21 September 2026 – 12:30 WIB
4 Hari Hilang, Nelayan Pati Ditemukan Tak Bernyawa di Pantai Tayu - JPNN.com Jateng
Sejumlah aparat Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, melakukan evakuasi nelayan yang ditemukan meninggal di di Pantai Dukuh Widengan, Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (19/9/2026) malam. ANTARA/HO-Humas Polresta Pati.

jateng.jpnn.com, PATI - Pencarian terhadap Haryanto (46), nelayan asal Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, berakhir setelah jasadnya ditemukan di kawasan Pantai Dukuh Widengan, Desa Margomulyo, Sabtu (19/9) malam.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah mengalami kecelakaan saat melaut pada Rabu (16/9). Haryanto ditemukan sekitar pukul 19.00 WIB oleh seorang nelayan yang sedang mencari kepiting di sekitar pantai.

Kapolresta Pati melalui Kapolsek Tayu AKP Aris Pristianto mengatakan temuan tersebut langsung dilaporkan kepada warga dan perangkat desa setempat.

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"Korban ditemukan pada Sabtu (19/9) sekitar pukul 19.00 WIB, setelah ada nelayan yang mencari kepiting di sekitar Pantai Dukuh Widengan," kata Aris, Senin (21/9).

Petugas bersama warga dan relawan kemudian mendatangi lokasi. Proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan perahu nelayan karena posisi jenazah berada di kawasan perairan.

Setelah dibawa ke daratan, jenazah diperiksa oleh dokter Puskesmas Tayu. Dari pemeriksaan luar, tidak ditemukan indikasi kekerasan ataupun penganiayaan.

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"Korban diduga meninggal karena tenggelam," ujar Aris.

Berdasarkan kondisi jenazah, korban diperkirakan telah meninggal sekitar empat hari. Polisi kemudian melakukan sejumlah prosedur penanganan, termasuk olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari saksi.

Haryanto, nelayan asal Pati, ditemukan meninggal setelah empat hari hilang di laut. Ia sebelumnya berusaha menolong rekannya yang terjatuh dan terseret arus.
Sumber Antara
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TAGS   nelayan hilang nelayan Pati tewas pantai tayu

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