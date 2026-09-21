4 Hari Hilang, Nelayan Pati Ditemukan Tak Bernyawa di Pantai Tayu

jateng.jpnn.com, PATI - Pencarian terhadap Haryanto (46), nelayan asal Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, berakhir setelah jasadnya ditemukan di kawasan Pantai Dukuh Widengan, Desa Margomulyo, Sabtu (19/9) malam.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah mengalami kecelakaan saat melaut pada Rabu (16/9). Haryanto ditemukan sekitar pukul 19.00 WIB oleh seorang nelayan yang sedang mencari kepiting di sekitar pantai.

Kapolresta Pati melalui Kapolsek Tayu AKP Aris Pristianto mengatakan temuan tersebut langsung dilaporkan kepada warga dan perangkat desa setempat.

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"Korban ditemukan pada Sabtu (19/9) sekitar pukul 19.00 WIB, setelah ada nelayan yang mencari kepiting di sekitar Pantai Dukuh Widengan," kata Aris, Senin (21/9).

Petugas bersama warga dan relawan kemudian mendatangi lokasi. Proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan perahu nelayan karena posisi jenazah berada di kawasan perairan.

Setelah dibawa ke daratan, jenazah diperiksa oleh dokter Puskesmas Tayu. Dari pemeriksaan luar, tidak ditemukan indikasi kekerasan ataupun penganiayaan.

"Korban diduga meninggal karena tenggelam," ujar Aris.

Berdasarkan kondisi jenazah, korban diperkirakan telah meninggal sekitar empat hari. Polisi kemudian melakukan sejumlah prosedur penanganan, termasuk olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari saksi.