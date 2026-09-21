Pemkab Kudus Siapkan Bantuan untuk Keluarga Empat Korban KM Virgo Transport 8

jateng.jpnn.com, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan bantuan bagi keluarga empat warganya yang diduga menjadi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengatakan Pemkab Kudus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan terus berkoordinasi dengan tim terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai proses pencarian dan evakuasi korban.

"Nanti dari BPBD Kudus yang akan berkoordinasi dengan tim terkait di lokasi kejadian untuk memastikan perkembangan pencarian empat warga Kudus yang diduga menjadi korban tenggelamnya Kapal Virgo," kata Sam'ani saat mengunjungi keluarga korban di Kudus, Senin (21/9).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu kabar mengenai keberadaan anggota keluarganya.

Salah satu keluarga yang dikunjungi ialah orang tua kakak beradik Yusuf Fachrizal (37) dan M. Adam Assegaf (20), warga Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kudus.

Keduanya diketahui bekerja sebagai sopir dan kernet truk ekspedisi yang mengangkut barang dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan menumpang KM Virgo Transport 8.

Kapal tersebut dilaporkan tenggelam di Laut Jawa pada Minggu (13/9) dini hari.

Sam'ani memastikan pemerintah daerah akan membantu apabila korban nantinya ditemukan dan harus dipulangkan ke rumah duka.