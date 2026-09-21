Kopi Jawa Tengah Tembus Kazakhstan, Unnes Mengenalkan Volcano Coffee

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kopi Jawa Tengah menembus panggung internasional melalui Astana Coffee Expo di EXPO International Exhibition Center, Astana, Kazakhstan, 3-5 September 2026.

Dalam ajang itu, startup binaan PUI-PT Pascapanen Kopi dan Rempah (CoSpice) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Nestra Coffee memperkenalkan kopi Jawa Tengah yang dikenal dengan konsep Volcano Coffee melalui sesi coffee cupping kepada masyarakat dan pelaku industri kopi Kazakhstan.

Nestra Coffee dibawa oleh Nalendra, mahasiswa wirausaha dan petani muda dari Fakultas Teknik Unnes. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi Indonesia. Dalam hal ini membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan dan hilirisasi komoditas kopi.

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Saat coffee cupping, peserta dapat mengenali karakter kopi Jawa Tengah dari aroma, rasa, tingkat keasaman, body, aftertaste, hingga keseimbangan rasa.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat respons konsumen dan pelaku industri kopi Kazakhstan terhadap karakter kopi yang diperkenalkan,” katanya, Senin (21/9).

Interaksi tersebut memberikan masukan bagi pengembangan produk dan strategi pemasaran kopi Jawa Tengah di pasar Kazakhstan. Salah satu temuan yang diperoleh ialah kecenderungan masyarakat Kazakhstan menyukai kopi dengan tingkat roasting medium.

“Profil medium roast menghasilkan karakter rasa yang lebih mild dan lembut sehingga relatif mudah diterima dibandingkan profil sangrai yang lebih gelap dengan karakter rasa lebih kuat,” ujarnya.

Informasi mengenai preferensi konsumen tersebut dapat menjadi dasar bagi Nestra Coffee dalam menentukan profil roasting, karakter rasa, pengembangan produk, serta strategi branding untuk pasar Kazakhstan.