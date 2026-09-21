JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Rencana TNI AL: 407 Ton Solar Ilegal di Perairan Semarang Dibagikan ke Nelayan

Rencana TNI AL: 407 Ton Solar Ilegal di Perairan Semarang Dibagikan ke Nelayan

Senin, 21 September 2026 – 18:16 WIB
Rencana TNI AL: 407 Ton Solar Ilegal di Perairan Semarang Dibagikan ke Nelayan - JPNN.com Jateng
Panglima Koarmada RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Denih Hendrata. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 407 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau High Speed Diesel (HSD) diduga diangkut secara ilegal diamankan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di perairan Semarang, Jawa Tengah.

Solar tersebut ditemukan di dalam ruang palka SPOB Nur Faizah 03 berbendera Indonesia saat diperiksa Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Menjangan pada 15 September 2026.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Denih Hendrata mengatakan pengungkapan bermula dari pengembangan informasi intelijen soal aktivitas mencurigakan di wilayah perairan Semarang.

Baca Juga:

Kapal tersebut diketahui berlayar dari Cilegon, Banten menuju ke Kumai, Kalimantan Tengah. Muatan 407 ton solar diamankan sebagai barang bukti. Diperkirakan memiliki potensi kerugian negara sebesar Rp 6,5 miliar.

“Apabila dugaan tindak pidana kegiatan BBM ilegal ini terbukti, diharapkan proses penyitaan barang bukti yang selanjutnya setelah proses hukum dapat didistribusikan secara gratis kepada para nelayan melalui TNI AL dengan melibatkan instansi terkait, antara lain Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan instansi lainnya,” kata Laksdya Denih dalam taklimat media di Lanal Semarang, Senin (21/9).

Menurutnya, rencana itu tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan melibatkan sejumlah instansi terkait. Sebab, solar yang diamankan masih berstatus barang bukti dalam proses penanganan perkara.

Baca Juga:

Pengungkapan tersebut dilakukan setelah TNI AL melaksanakan operasi dan pengembangan informasi intelijen sejak 14 September 2026.

Dalam pemeriksaan kapal Nur Faizah 03, pihaknya juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak tersedia dan sertifikat kapal yang telah kedaluwarsa.

Ada sebuah rencana dari TNI AL terkait barang bukti 407 ton solar ilegal yang diamankan di perairan Semarang dibagikan ke nelayan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang tni al solar ilegal laksdya denih hendrata

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU