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Lintasan Atletik GOR Tri Lomba Juang Semarang Sudah Bisa Digunakan

Senin, 21 September 2026 – 18:25 WIB
Lintasan Atletik GOR Tri Lomba Juang Semarang Sudah Bisa Digunakan - JPNN.com Jateng
Lintasan Atletik GOR Tri Lomba Juang Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat dapat kembali berolahraga memanfaatkan lintasan atletik di Gelanggang Olahraga (GOR) Tri Lomba Juang Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang Didik Dwi Hartono mengatakan lintasan tersebut sudah dapat digunakan mulai Minggu (20/9) kemarin.

“Yang atletik, untuk lari, jalan itu sudah bisa mulai minggu pagi,” kata Didik, Senin (21/9).

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“Dibuka karena memang pengerjaannya yang khusus lintasan itu sudah selesai,” ujarnya.

Sementara itu, fasilitas lapangan tenis di kawasan GOR Tri Lomba Juang mulai memasuki tahap renovasi. Termasuk sejumlah ruko di GOR tersebut.

“Pekerjaan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan,” katanya.

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Didik mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga yang telah tersedia dengan baik. Masyarakat juga diminta turut menjaga kebersihan dan kondisi fasilitas agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Semua harus ikut merawat, gunakan sebagaimana untuk olahraga sehari-hari,” tuturnya. (ink/jpnn)

Sudah bisa digunakan, masyarakat diimbau memanfaatkan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang Semarang.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah semarang gor tri lomba juang lintasan atletik

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