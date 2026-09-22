Ingin Layar Besar Tanpa TV Raksasa? Epson Punya Solusinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menonton film dengan bentang layar hingga 150 inci kini tidak selalu membutuhkan ruangan khusus. Epson memperkenalkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman hiburan layar besar di ruang keluarga.

Proyektor terbaru tersebut menggunakan teknologi ultra-short-throw sehingga perangkat bisa ditempatkan sangat dekat dengan dinding. Untuk menghasilkan tampilan berukuran 120 inci, misalnya, EH-LS970B hanya memerlukan jarak sekitar 17,3 sentimeter dari permukaan layar.

Rentang gambar yang dihasilkan mencapai 80 hingga 150 inci. Konsep tersebut membuat perangkat ini dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang menginginkan layar besar tanpa harus menyediakan ruang khusus untuk televisi berukuran besar.

Dari sisi visual, Epson membekali EH-LS970B dengan sistem proyeksi 3LCD laser. Perangkat tersebut memiliki tingkat kecerahan hingga 4.000 lumen serta rasio kontras lebih dari 5.000.000:1.

Teknologi tersebut dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambar 4K melalui 8,3 juta piksel. Epson menyebut spesifikasi itu ditujukan untuk mempertahankan ketajaman detail dan reproduksi warna saat digunakan untuk berbagai konten.

Tak hanya mengandalkan resolusi, perangkat ini juga membawa pemrosesan gambar berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut dapat membaca karakter adegan secara real-time kemudian melakukan penyesuaian terhadap tampilan.

Fitur AI Super Resolution digunakan untuk membantu meningkatkan detail dan ketajaman gambar. Sementara itu, AI Picture Quality menyesuaikan karakter gambar berdasarkan konten yang sedang ditampilkan.

Epson turut menyematkan Dynamic Colour Booster, Local Contrast, dan De-contour Processing untuk mengoptimalkan warna, kontras, serta transisi gradasi pada gambar.