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3.727 Mahasiswa Ikuti Poema UPGRIS, Rektor Tegas Tak Ada Perpeloncoan

Selasa, 22 September 2026 – 18:13 WIB
3.727 Mahasiswa Ikuti Poema UPGRIS, Rektor Tegas Tak Ada Perpeloncoan - JPNN.com Jateng
Rektor UPGRIS Sapto Budoyo saat membuka rangkaian Poema dengan menyematkan almamater bagi perwakilan mahasiswa. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 3.727 mahasiswa mengikuti Pekan Orientasi Mahasiswa (Poema) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tahun akademik 2026/2027.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.042 mahasiswa merupakan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. Sementara itu, 685 mahasiswa lainnya merupakan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Ribuan mahasiswa baru (maba) juga mendapatkan program beasiswa. Sebanyak 60 mahasiswa menerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

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Kemudian, 20 mahasiswa menerima KIP Kuliah Usulan Masyarakat dari Anggota DPD RI Muhdi. Sebanyak 23 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI Semarang dan dua mahasiswa menerima beasiswa bagi hafiz Al-Qur’an.

“Dengan demikian, tahun akademik 2026-2027, Universitas PGRI Semarang menerima mahasiswa dengan total 3.727,” kata Rektor UPGRIS Sapto Budoyo seusai membuka Kuliah Perdana Mahasiswa UPGRIS, Selasa (22/9).

Sapto berpesan kepada seluruh mahasiswa baru agar menjaga kesehatan fisik dan mental selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan orientasi.

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“Jalani seluruh rangkaian Poema ini dengan senang hati dan antusias,” kata Sapto.

Menurutnya, masa orientasi merupakan momen berharga bagi mahasiswa baru untuk mengenal dinamika akademik, tradisi kampus, serta membangun kebersamaan dengan rekan-rekan baru.

Tak ada perpeloncoan dalam rangkaian Poema UPGRIS bagi 3.727 mahasiswa baru.
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TAGS   Jawa Tengah semarang UPGRIS mahasiswa baru

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