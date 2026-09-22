Remaja Asal Sleman Hilang Sejak 7 September, Akhirnya Ditemukan di Indekos Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sera Anjelika, remaja asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang sempat tidak diketahui keberadaannya selama beberapa pekan akhirnya ditemukan di Kota Semarang.

Sera diketahui berada di sebuah tempat indekos di Plampitan. Keberadaannya terungkap setelah Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah melakukan penelusuran atas laporan orang hilang yang diajukan keluarganya.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengatakan Sera kemudian dijemput petugas untuk dipertemukan kembali dengan keluarganya.

"Yang utama memastikan Sera ditemukan dalam keadaan sehat dan dapat kembali bersama keluarganya," kata Yuliyanto di Semarang, Selasa (22/9).

Sebelum ditemukan, Sera meninggalkan rumahnya di wilayah Sindumartani, Kabupaten Sleman, pada 7 September 2026. Keluarga menyebut remaja tersebut pergi menuju Semarang karena berencana mencari pekerjaan.

Pada awalnya, komunikasi antara Sera dan keluarganya masih berlangsung. Namun, setelah beberapa waktu, keluarga tidak lagi dapat menghubunginya sehingga keberadaannya mulai dikhawatirkan.

Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polrestabes Semarang. Laporan itu selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencarian dan penelusuran oleh Ditressiber Polda Jateng.

Dari proses tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai lokasi Sera hingga akhirnya menemukannya di sebuah indekos di kawasan Plampitan.