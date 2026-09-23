Rabu Dini Hari, Kecelakaan Terjadi di Semarang, Satu Orang Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Siliwangi, kawasan Simpang Jerakah, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (23/9) dini hari.

Insiden tersebut merenggut nyawa seorang pembonceng sepeda motor. Korban bernama Vikri, karyawan swasta yang berdomisili di Kecamatan Ngaliyan.

Kasubnit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita mengatakan kecelakaan berlangsung sekitar pukul 04.40 WIB di ruas jalan nasional.

"Korban meninggal dunia," kata Novita.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Vikri mengalami cedera pada bagian kepala. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Kariadi, Kota Semarang.

Novita menjelaskan, kecelakaan bermula ketika Vikri dibonceng Dio, yang juga bekerja sebagai karyawan swasta. Keduanya mengendarai sepeda motor Honda Vario dari arah Krapyak menuju Jerakah.

Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut melaju di tikungan. Pengendara diduga kehilangan kendali hingga motor oleng ke kanan.

"Semula sepeda motor Honda Vario melaju dari arah timur atau Krapyak ke barat atau Jerakah. Saat menikung kemudian oleng ke kanan dan membentur median jalan," jelasnya.