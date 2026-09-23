Ada Cerita di Balik Penunjukan Nita Jadi Komandan Upacara Harhubnas di Balai Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengalaman menjadi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) menjadi bekal Nita Cahayani Sumanto saat dipercaya sebagai Komandan Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Balai Kota Semarang, Rabu (23/9).

Nita ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Danang Kurniawan untuk memimpin jalannya upacara yang dipimpin oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) biru tua khas Kementerian Perhubungan, Nita mengaku siap menjalankan tugas yang diberikan pimpinan. Dia berupaya mempersiapkan diri secara optimal agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Saya siap perintah saja, sebagai pelaksana memang harus melaksanakan tugas dari pimpinan, jadi diupayakan untuk tampil atau perform sebaik mungkin, seoptimal mungkin,” ujar Nita kepada JPNN.com di Balai Kota Semarang.

Penunjukan itu tidak lepas dari pengalaman Nita dalam peraturan baris-berbaris (PBB). Selain pernah menjadi anggota Paskibra di Kabupaten Sukoharjo, Nita juga memiliki latar belakang semi-militer dari pendidikan pelayaran.

Kendati begitu, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (Plt Kadiv SDM) Trans Semarang ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. Mulai PBB itu sendiri hingga mematangkan suara lantang untuk menyiapkan pasukan, memimpin penghormatan bendera merah putih, menyampaikan laporan kepada inspektur upacara.

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Selain latihan, Nita tetap mempersiapkan kondisi fisik dan mental. Dia memastikan tubuh tetap sehat serta mengonsumsi vitamin untuk menjaga stamina selama menjalankan tugas.

“Kami ada beberapa kali untuk latihan sebelum gladi di Balai Kota Semarang. Persiapan sudah kami optimalkan untuk memberikan perform terbaik,” kata perempuan 33 tahun asal Kabupaten Boyolali ini.