Agustina Tak Mau Asal Janji Elektrifikasi Seluruh Armada Trans Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti tidak ingin sembarangan menetapkan target seluruh armada Trans Semarang beralih menggunakan energi listrik.

Agustina mengatakan rencana elektrifikasi seluruh armada Trans Semarang tidak main-main alias membutuhkan kajian yang memerlukan perhitungan matang.

“Itu harus ada kajiannya. Saya jawab sekarang juga ngapusi (berbohong jika tidak sesuai target, red) ya,” kata Agustina seusai peluncuran bus listrik Trans Semarang dalam Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Balai Kota Semarang, Rabu (23/9).

Kendati begitu, dia menyebut langkah mengganti bus bermesin diesel menjadi listrik merupakan gerakan untuk mengurangi emisi di Kota Semarang.

“Kami harus mengatakan perlahan-lahan selamat tinggal cumi-cumi darat,” ujarnya.

Saat ini, jumlah armada Trans Semarang mencapai 280 bus. Sebanyak 130 unit di antaranya masih menggunakan mesin diesel dengan usia kurang dari tujuh tahun.

Tidak menutup kemungkinan, bus berbahan bakar solar ini akan mengeluarkan asap hitam yang sudah biasa disebut masyarakat sebagai "cumi-cumi darat" tersebut.

“Saya minta masukan masyarakat yang masih mengeluarkan cumi-cumi darat, laporkan saja kepada Pemerintah Kota Semarang,” katanya.