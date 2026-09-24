Keracunan MBG di Batang, Korban Bertambah, Pemkab Bergerak

jateng.jpnn.com, BATANG - Jumlah warga yang menjalani perawatan akibat dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang terus bertambah.

Pemkab Batang memperkirakan jumlah pasien kini mendekati 300 orang dan memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemda.

Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan penanganan pasien menjadi perhatian utama pemerintah daerah setelah insiden tersebut terjadi.

Menurut dia, data sementara hingga Rabu (23/9) malam tercatat 276 orang terdampak. Namun, jumlah tersebut masih bergerak karena pasien baru terus berdatangan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit.

"Per Rabu (23/9) malam hingga Kamis (24/9) pukul 03.00 WIB masih 276. Akan tetapi ini masih terus bertambah ke beberapa puskesmas dan rumah sakit, ya mungkin sekitar 300 orang," kata Faiz, Kamis (24/9).

Pasien yang mendapat penanganan medis berasal dari berbagai kelompok usia. Mereka mulai dari anak-anak sekitar 10 tahun, orang dewasa, hingga lanjut usia.

Pemkab Batang, kata Faiz, mengambil alih pembiayaan perawatan pasien untuk sementara waktu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kejadian yang dinilai sebagai kondisi di luar kendali.

"Biaya sementara dari pemerintah daerah yang mengkover ya, karena memang ini menjadi kejadian yang bagi kami force majeure, sehingga pemerintah daerah untuk turut serta menanggung biaya tersebut," ujarnya.