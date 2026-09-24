Abah Anza Mengaku Lupa Nama Gubernur Jateng, Ini Sebabnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pendakwah kondang KH Anwar Zahid atau akrab disapa Abah Anza berkelakar lupa nama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri tasyakuran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Kota Semarang, Rabu (23/9) malam.

Mubalig asal Bojonegoro, Jawa Timur, itu mencandaai ketika menyapa Ahmad Luthfi yang hadir bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno dan segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Yang sama-sama dicintai, dihormati, dibanggakan, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang mohon maaf saya lupa namanya karena semenjak dilantik jadi gubernur belum pernah mengundang saya,” kata Anwar Zahid.

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Gaya khas kiai yang karib disapa Abah Anza itu disambut riuh dan tepuk tangan jemaah Jateng Bersolawat.

Dia kemudian melanjutkan candaan tersebut dengan mengaitkannya dengan map yang biasa digunakan untuk mengingat nama pejabat.

“Jadi map yang dulu ada tulisan namanya itu sudah hilang. Jadi belum ada map lagi yang baru jadi saya maaf sekali lupa namanya,” ujarnya.

Abah Anza juga mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI. Dia juga mengapresiasi peningkatan prestasi kafilah Jawa Tengah dalam ajang tersebut.

“Luar biasa prestasi dari kontingen Jawa Tengah dari tahun kemarin peringkat 16 melompat ke peringkat dua nasional,” katanya.